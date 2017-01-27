Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил обязать выпускников Крымского федерального университета им. Вернадского, обучающихся за счет бюджета, после окончания вуза отрабатывать три года в государственных структурах полуострова. Об этом он заявил 27 января в ходе заседания Наблюдательного совета КФУ, сообщает пресс-служба университета.

«Коллеги, надо исходить из потребности Крыма. В регионе дефицит около 800 работников медицинской сферы, особенно это касается сельской местности. Обучаем наших ребят за бюджетный счет, после чего не можем привлечь их на работу. Все, кто учатся за бюджетный счет, должны, как минимум три года отработать по своему направлению в республике, поработать на благо страны», – сказал Аксенов.

По словам пресс-службы, он дал поручение подконтрольному Кремлю министру образования, науки и молодежи Крыма Наталье Гончаровой проработать данный вопрос с муниципалитетами.

В начале 2015 года российское правительство распорядилось создать в Крыму федеральный университет, куда вошли несколько вузов (в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского в Симферополе) и семь научных организаций. В структуру Крымского федерального университета в настоящее время входят 13 образовательных и научных организаций.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. На обучение с полуострова в ТНУ перевелись более 700 студентов. На базе университета создан один из 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



