На предприятиях Олега Зубкова прошли масштабные обыски

Российские силовики провели обыски на предприятиях крымского бизнесмена Олега Зубкова. Об этом Крым.Реалии сообщил сам предприниматель.

«Расследование по умершему волонтеру парка львов «Тайган» Максиму Яковлеву продолжается. Сегодня ночью состоялись новые следственные действия. Около тридцати силовиков провели обыск всех служебных и жилых помещений в парке львов «Тайган», осматривали вольеры животных. Это все продолжалось с семи вечера до двух часов ночи. Силовики также проверяли всю документацию от журналов по технике безопасности до налоговых бумаг, много документов забрали с собой», – прокомментировал ситуацию собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Он утверждает, что российских правоохранителей особенно интересовали тигриные вольеры. Силовики проверяли вольеры с тиграми при помощи специальной аппаратуры с ультрафиолетовым излучением на предмет поиска биологических веществ, связанных с умершим волонтером.

По словам бизнесмена, обыск прошел и на принадлежащей ему животноводческой ферме в селе Ульяновка, куда прибыло около пятнадцати российских силовиков.

От укусов животных и заражения крови в парке львов «Тайган» скончался 29-летний разнорабочий Максим Яковлев. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения и он отказался от прохождения лечения. Но родственники погибшего не верят в эту версию и предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана». Сотрудник сафари-парка «Тайган» скончался 15 января, но известно об этом стало только неделю спустя. 23 января российская полиция Белогорского райотдела Крыма сообщила, что на территории учреждения было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями.