В ночь на 28 января российские правоохранители в Белогорском райотделе полиции провели допросы сотрудников парка львов «Тайган», относительно смерти рабочего парка. Как заверяет собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков, в ходе допроса силовики применяли физическое давление на сотрудников парка.

«Как сообщили мне сотрудники парка львов «Тайган», побывавшие ночью в Белогорском райотделе полиции, некоторых из них запугивали. Требовали сообщить, что умершего волонтера парка львов «Тайган» Максима Яковлева погрызли тигры. Но больше всего досталось работающему в парке гражданину Казахстана Виктору Парфененко. По его словам, правоохранители не только запугивали его, но и били. Однако Виктор отказался давать лжесвидетельства», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Олег Зубков.

Сам Виктор Парфененко расценивает давление, оказанное на него в Белогорском райотделе полиции, как пытки.

«Меня доставили в Белогорский райотдел, где начали брать показания по случаю смерти Максима Яковлева. Во время допроса в кабинет зашли сотрудники полиции в штатском с явными признаками алкогольного опьянения. Они стали запугивать меня, когда я отказался давать нужные им лжепоказания, то они начали меня бить. Били очень умело, чтоб не оставалось следов», – рассказал Крым.Реалии Виктор Парфененко.

После допроса, по словам сотрудника, у него ухудшилось самочувствие. Виктор вызвал такси и вернулся в парк львов «Тайган», где живет и работает вместе с семьей.

Представители российских правоохранительных органов информацию в открытых источниках не комментируют.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.