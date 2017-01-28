Сотрудники парка «Тайган» просят защиты от «беспредела российских силовиков»

В объединении «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» заявляют, что проведенные в ночь на 28 января допросы в Белогорском райотделе полиции, в отношении сотрудников парка «Тайган», содержали элементы физического и эмоционального давления. Коллектив парка просит у прокуратуры и общественности защитить их «от произвола российских силовиков», об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала секретарь общественного объединения Галина Ломакина.

«Сегодня ночью всех сотрудников парка львов «Тайган» по факту смерти Максима Яковлева несколько часов допрашивали представители Белогорского РОВД. Некоторых допрашивали с особым пристрастием, применяя физическое насилие и психологическое давление, запугивая и заставляя признать, что Максима Яковлева покусали тигры, а не собаки, что противоречит действительности. Но, видно, такая действительность не устраивает стражей закона», – рассказала Ломакина.

Сотрудников «Тайгана» возмутили также репортажи российских государственных СМИ о ситуации в парке.

«Мы возмущены действиями полиции по запугиванию нашего коллектива, также нас возмущает однобокость репортажей государственных СМИ, где подается лишь одна точка зрения – негатив в отношении парка и его владельца Олега Зубкова. Такого в правовом государстве быть не может», – считает сотрудник парка Леокадия Перевалова.

Представители российских правоохранительных органов информацию в открытых источниках не комментируют.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.