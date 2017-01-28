В редакции «Новости Севастополя» проведен обыск с изъятием техники

В Севастополе 25 января, у сотрудников интернет-ресурса «Новости Севастополя» был проведен обыск и изъята оргтехника (компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны). Из-за этого была приостановлена работа сайта, сообщает 28 января Крымская правозащитная группа в Фейсбуке.

«По информации сотрудника сайта Александра Карлюка, силовики в масках у него дома 25 января в 7 утра провели обыск, изъяли всю оргтехнику, а самого Карлюка повесткой вызвали в «Следственный комитет», где он давал показания более 9 часов», – пишут правозащитники.

Как позднее пояснили в редакции, таким образом сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления следственного комитета России по городу Севастополю искали контакты пользователя, который в мае 2016 года разместил в разделе «Блоги» сайта две заметки.

«В которых (заметках – КР) шла речь о том, что один из сотрудников прокуратуры Гагаринского района был наркоман со стажем, но начальство закрывало на это глаза за «котлеты» с определенной начинкой, пока его не задержали сотрудники ФСБ», – публикует редакция.

По информации редакции, во время следственных действий сотрудник сайта дал показания о том, что «в разделе «Блоги» размещать информацию может любой из зарегистрированных пользователей».

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. Против автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены и правозащитники призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока не было.