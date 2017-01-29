В России намерены сократить расходы на научные исследования

Правительство России сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд рублей. На 19 млрд меньше будет выделено на научные исследования. Документ, разработанный в Министерстве образования и науки, вносит изменения в программу развития научно-технического комплекса, сообщает РБК.

Действующая редакция программы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 млрд рублей, из которых 187,2 млрд – из федерального бюджета. 121,9 млрд рублей пойдет на «прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения». Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 млрд рублей, из которых бюджетные средства – 168,3 млрд. На научные исследования пойдет 103 млрд рублей.

Как сообщает редакция, программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Изначально на развитие науки и техники закладывалось 239 млрд рублей, в том числе 197,6 млрд – из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Российская казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, «направленных на решение комплексных научно-технологических задач», говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано, публикуют журналисты издания. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое – в 2018–2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось. При этом финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.