В Москве и Вашингтоне заявляют, что Трамп и Путин не говорили о санкциях против России

В ходе телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина вопрос о возможности отмены санкций, введенных США в отношении России, не поднимался. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

В Москве представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это в интервью российскому агентству «Интерфакс». В Вашингтоне такое же заявление неназванного чиновника Белого дома, просивший не называть его по имени, приводит агентство «Associated press».

О санкциях также не вспоминали в официальных сообщениях о субботнем разговоре обеих сторон.

В кратком заявлении Белого дома среди тем разговора упоминалось приветствия Трампу от Путина, необходимость совместной борьбы с терроризмом и группировкой «Исламское государство» и установления мира во всем мире, в частности, в Сирии, а также «другие вопросы, волнующие обе стороны».

В обнародованном 28 января заявлении Кремля, помимо прочих тем, были упомянуты и «основные аспекты кризиса в Украине».

В то же время обе стороны подчеркнули положительный тон разговора, необходимость «восстанавливать» отношения между двумя странами, которые значительно ухудшились с начала агрессии России против Украины и других ее действий на мировой арене.

Непосредственно перед разговором с Владимиром Путиным Дональд Трамп разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, а сразу после этого разговора – с президентом Франции Франсуа Олландом. Лидеры Германии и Франции твердо стоят на позиции необходимости сохранять санкции в отношении России, наложенные за ее агрессию на востоке Украины, до полного выполнения Москвой Минских соглашений, а реже упоминаемые санкции за аннексию украинского Крыма – до возвращения полуострова.

Именно такую позицию относительно санкций за Донбасс Олланд выразил Трампу, сообщили в Париже об их разговоре. В Берлине тоже коротко заявили, что конфликт на востоке Украины был среди тем разговора Меркель и Трампа.