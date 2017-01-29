Тарифы на воду в Крыму планируют повышать в три этапа

В Крыму тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма.

«В 2017 году изменение стоимости воды и стоков для крымских потребителей произойдет в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап», – заявил российский глава комитета по ценам и тарифам Юрий Новосад.

Он также добавил, что к концу 2017 года в 13 районах Крыма тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения достигнут экономически обоснованного уровня.

В середине января «водоканал» Севастополя представил тарифы, которые будут действовать для жителей города в 2017 году. Суммы для оплаты по счетам за услуги «Водоканала» будут подниматься трижды.