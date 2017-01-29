Жителей Ялты просят помочь коммунальным службам с уборкой снега

Жителей Ялты просят объединить усилия и помочь коммунальным службам справиться с последствиями сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«С вечера пятницы мы боремся с последствиями снегопада. Специальная техника в максимально возможном количестве выведена на улицы города для расчистки, в первую очередь, дорог, ведущих к социально важным объектам. Дворники усиленно чистят центральные улицы города. Но справиться со стихией одним коммунальщикам сложно. Давайте все вместе выйдем на борьбу со стихией и ее последствиями», – заявил российский глава администрации Ялты Владимир Блажнов.

Накануне в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В тоже время в крымском гидрометцентре заявили, что в Ялте 27 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков.

В российском МЧС Крыма водителям напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.