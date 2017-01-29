Крымский чиновник назвал местный климат главной причиной плохих дорог

Глава подконтрольной Кремлю администрации Белогорска в Крыму Александр Алексеенко назвал местный климат главной причиной плохого состояния автодорог на полуострове. Об этом 29 января сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Особенности климатических условий Крыма, частые переходы температуры воздуха ниже ноля градусов в осенне-зимний период, атмосферные осадки приводят к тому, что дорожное полотно стремительно разрушается», – сообщил чиновник в интервью газете «Сельская новь».

Другого мнения придерживается секретарь общественного объединения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» Галина Ломакина, которая считает, что качественно сделанные дороги не будут «стремительно разрушаться» от климатических особенностей.

«Причина, озвученная градоначальником Белогорска, рассчитана на провинциального обывателя. Я точно знаю, что если сделать качественно дорогу или ее ремонт, то они десятилетиями будут в прекрасном состоянии. Я была в разных странах с разным климатом и могу это утверждать. Например, в Израиле климат тоже непростой, но там залюбуешься дорогами», – прокомментировала Крым.Реалии ситуацию Ломакина.

Среди множества обещаний, данных крымчанам российскими властями после событий «Крымской весны», приоритетное направление отводилось полному обновлению дорожной сети полуострова. Эти планы впоследствии были внесены в российскую целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На их реализацию предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Спустя более двух лет множество участков на стратегических автотрассах полуострова остаются нетронутыми, а сроки реализации ключевых проектов переносятся.