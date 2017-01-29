В Иране указ Трампа о запрете иммиграции назвали подарком террористам

Министр иностранных дел Ирана Могаммад Джавад Зариф назвал «большим подарком экстремистам и их сторонникам» решение президента США Дональда Трампа запретить въезд мусульманам –гражданам семи преимущественно мусульманских стран, среди них и Ирана. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

«Коллективная дискриминация помогает террористам набирать новых членов, потому что углубляет линии раскола, которые используют демагоги-экстремисты, чтобы пополнять свои ряды», – написал министр в Твиттере.

В Иране уже высказывали удивление, почему эта страна попала в список Трампа под предлогом «борьбы с терроризмом» в то время, когда ни один из тех, кто осуществлял теракты против США, не был гражданином Ирана, зато в списке нет Саудовской Аравии, гражданство которой имели большинство нападающих в терактах 11 сентября 2001 в США. В МИД Ирана также заявили, что введут в ответ на действия Трампа запрет на въезд в страну граждан США, за исключением тех, кто уже имеет действующую визу.

Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал в пятницу ряд указов о резких ограничениях на иммиграцию, принятии беженцев и даже просто на въезд в США мусульман-граждан ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует по сирийских христиан.

По сообщениям официального Вашингтона, в частности, по одному из этих указов мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет разрешение на постоянное проживание в США, неформально известное как «грин-кард», будут вынуждены пройти тщательную проверку, прежде чем им могут разрешить въезд. За эти 90 дней процедура тщательной проверки должна быть введена по всем мусульманам из этих стран.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе, не говоря о странах, которых касаются ограничения.