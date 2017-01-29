В Севастополе изменен режим движения катеров – власти города

В Севастополе по техническим причинам изменяется режим движения катеров. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«По техническим причинам, движение катеров по маршрутам Графская пристань – пл. Захарова и Графская пристань – Инкерман осуществляется из Артбухты. В связи с этим график движения всех маршрутов городских катеров будет изменен», – говорится в сообщении.

Правительство призывает горожан учитывать факторы изменения движения и планировать свои поездки заранее.