Сотрудники сафари-парка подали жалобу в общественное движение «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» из-за действий полиции «с применением морального и физического насилия». Об этом 29 января Крым.Реалии сообщила секретарь объединения Галина Ломакина.

«28 января 2017 года в «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» обратились работники парка львов «Тайган» с просьбой оградить их от неправомерных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов Белогорского района. Они заявили, что проведенные в ночь на 28 января допросы в Белогорском райотделе полиции в отношении сотрудников парка львов «Тайган» содержали элементы физического и психологического давления. Так, к работнику парка – гражданину Казахстана Виктору Парфиненко – применялись угрозы и методы силового воздействия с целью добиться изменения первоначальных показаний в отношении смерти волонтера парка Максима Яковлева. Коллектив просит защитить их права, честь и достоинство от произвола сотрудников правоохранительных органов и требуют, чтобы необходимые следственные мероприятия проводились в рамках закона», – сказала Ломакина.

По информации общественницы, «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» направил три официальных обращения по данному факту.

«В ответ на обращение работников парка львов «Тайган» о неправомерных действиях сотрудников полиции, мы направили письма в три инстанции с целью защиты прав работников сафари-парка и недопущения подобных действий со стороны представителей правоохранительных органов. Также будем добиваться установления личности виновных сотрудников МВД, допустивших неправомерные действия, чтобы привлечь их к ответственности», – отметила Ломакина.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.