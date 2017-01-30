Действия российских силовиков, устроивших допросы персоналу парка львов «Тайган» с применением морального и физического насилия к гражданину Казахстана, работающему на законных основаниях в сафари-парке, могут привлечь внимание посольства Казахстана в России. Об этом Крым.Реалии сообщила Ольга Парфиненко – супруга пострадавшего от действий российских правоохранителей.

«В ночь на 28 января моего мужа Виктора Парфиненко и сына допрашивали белогорские полицейские. Лишь к четырем часам утра я узнала, что их отпустили. Мы граждане Казахстана, работаем всей семьей в парке львов «Тайган» на законных основаниях. В случае, если российские правоохранители попытаются еще раз применить к любому члену нашей семьи подобные неправовые действия, а у нас есть серьезные опасения, что они попытаются, – мы будем тут же жаловаться в посольство Казахстана в России», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии Ольга Парфиненко.

По информации Ольги Парфиненко, их семья крайне встревожена происходящими вокруг парка львов «Тайган» событиями.

«Мы – образованные грамотные люди, и будем обязательно информировать и СМИ, и правозащитные организации, и посольство Казахстана в Российской Федерации, если российские силовики продолжат давление на нашу семью», – отметила сотрудница парка львов «Тайган».

В объединении «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган» заявили, что проведенные в ночь на 28 января допросы в Белогорском райотделе полиции, в отношении сотрудников парка «Тайган», содержали элементы физического и эмоционального давления.

23 января стало известно о смерти рабочего в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови скончался 29-летний Максим Яковлев, которого, как утверждает владелец парка, привлекали к работам в качестве волонтера. Яковлев работал и проживал на территории парка «Тайган», при этом, как заверяет владелец заведения Олег Зубков, рабочий не был допущен к обслуживанию хищников. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения, он же отказался от стационарного лечения.

Родственники погибшего предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Работник сафари-парка «Тайган» Максим Яковлев скончался 15 января. 23 января подконтрольная Кремлю полиция Белогорского райотдела Крыма возбудила уголовное дело по факту смерти.