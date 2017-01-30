Трамп: США через 90 дней возобновят выдачу виз гражданам семи стран

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего решения о временном запрете выдачи виз гражданам семи преимущественно мусульманских стран, указав, что это не «запрет для мусульман». Трамп отметил, что США возобновят выдачу виз для всех стран, как только введут в течение 90 дней меры безопасности по иммиграции.

«Америка является великой страной иммигрантов, и мы будем продолжать проявлять сочувствие к спасающимся от угнетения, но делать это, защищая наших граждан и границы. Америка всегда была землей свободных и домом храбрых», – говорится в официальном письменном заявлении Трампа.

«Это не запрет для мусульман, как фальшиво сообщают средства массовой информации. Речь идет не о религии, а о терроре и безопасности нашей страны», – добавил Трамп, отметив, что запрет не касается более 40 других мусульманских стран мира.

Заявление Трампа обнародовано 29 января, когда в США и за рубежом прошли массовые протесты против решения президента.

Часть американских законодателей присоединились к возмущению мерами новой американской администрации. В частности, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая перед активистами, назвал указ «неамериканским». «То, о чем мы здесь говорим, является вопросом жизни и смерти для многих людей», – сказал Шумер.

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал в пятницу указы об ограничении на иммиграцию. В частности, мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет «грин-карты».

Кроме этого, Трамп на 4 месяца прекратил действие американской программы принятия беженцев и из других стран, кроме упомянутых семи, и вдвое, до 50000, сократил число беженцев, которых США примут в этом году по всему миру.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе, не говоря о странах, которых касаются ограничения.