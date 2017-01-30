Потапенко: Крым для российских инвесторов не в приоритете

Российские бизнесмены не рассматривают аннексированный полуостров как регион, приоритетный для инвестиций. А если и работают в Крыму, то только краткосрочно, пока там реализуются государственные инвестпроекты. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил управляющий партнер компании «Management Development Group Inc» Дмитрий Потапенко.

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Он отметил, что российские бизнесмены стараются работать в Крыму лишь в рамках крупных государственных инвестиционных проектов, связанных со строительством моста и энергетической сферой.

«Все если и рассматривают территорию Крыма, то очень краткосрочно, на срок максимум два-три года, не больше. Потому что там по-прежнему остается дотационный регион, из которого потом ты, что бы туда не вложил, деньги не получишь», – сказал Потапенко.

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что «власти» аннексированного полуострова готовы скрывать персональные данные российских и иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму. Аксенов подобными откровениями перечеркнул все прежние утверждения о том, что Москве и ее ставленникам на полуострове «безразлично» признание аннексии со стороны Запада.

Перед Новым годом в Крыму приняли Стратегию социально-экономического развития полуострова до 2030 года. Важный элемент Стратегии – инвестиции. Согласно расчетам, общее количество вложений в экономику полуострова к 2030 году должно достичь 438 млрд рублей (при нынешнем соотношении к доллару – порядка $7,4 млрд). При этом объем прямых иностранных инвестиций запланирован в размере $1,98 млрд. Сегодня на полуострове работают только российские инвесторы. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».