Зубков планирует перевезти всех своих животных в Турцию

Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков не собирается «дарить» подконтрольному Кремлю правительству Крыма своих животных и сделает все возможное для того, чтобы вывезти всю коллекцию в Турцию, где планирует открыть новый зоопарк. При этом предприниматель рассчитывает на общественную поддержку и содействие СМИ. Об этом Олег Зубков сообщил в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F305204562&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Каждый шаг будет строго по законам Российской Федерации. У этого несчастного правительства, которое сегодня мне ставит палки в колеса в развитии и кошмарит бизнес, не будет никаких возможностей (помешать вывозу животных – КР). Когда будут выполнены все ветеринарные требования России, международные требования и по вывозу этих львов, тигров и других животных на территорию Турции. Сегодня ходит паром, животные могут быть загружены в клетки, пройден карантин, получены соответствующие разрешения, которые правительство что Крыма, что России мне не может по закону не выдать. Поэтому, животные будут вывезены. Даже если этого не произойдет, это будет трагедия для России и для Крыма, но не для меня. Я найду животных в европейских зоопарках и создам новую коллекцию», – сказал он.

По словам Олега Зубкова, Турцию он выбрал из-за благоприятных условий ведения бизнеса и подходящего для животных климата.

«Во-первых, это должен быть субтропический климат, во-вторых, стабильность в стране, инвестиционная привлекательность и отношение к инвесторам. Потому что то, что творится в последние годы в Крыму, благоприятным инвестиционным климатом назвать невозможно ни с какой точки зрения», – сказал Зубков.

Владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков сообщил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом.

Зубков отметил, что перед архитекторами и проектировщиками поставлена задача о создании одного из лучших зоопарков мира. Строительство объекта стартует в середине года. Крымский бизнесмен Олег Зубков назвал 2016 год рекордным по количеству судов с его участием, он утверждает, что за год стал участником 150 заседаний в различных судах Крыма. У предпринимателя – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма.

Ялтинский зоопарк «Сказка» первый крупный частный зоопарк на постсоветском пространстве. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это питомник, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари-парк. Также здесь есть зоопарк, где представлены животные других пород, в том числе медведи и тигры, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, парнокопытные и птицы. И зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган» являются контактными зоологическими парками.