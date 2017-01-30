Полозов: в суде очередные вещественные доказательства не подтвердили вины Чийгоза

В суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года не подтверждают вины задержанного. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Видеозаписи беспристрастно фиксируют абсолютную невиновность Ахтема Чийгоза и абсолютную предвзятость и фабрикацию следствием, прокурорами уголовного дела», – заявил Полозов.

По его словам, во время заседания был представлен эпизод, где с левой стороны внутреннего двора Верховной Рады АР Крым произошел прорыв части проукраинских митингующих, а также «ополченцев» и крымского козачества через шеренгу сотрудников милиции.

«На этом же видео удалось индексировать положение Ахтема Чийгоза, который находился за пределами внутреннего двора вместе с Чубаровым. Их от группы людей отделяла широкая колонна, что исключало не только аудиконтакт, но и визуальный контакт Чийгоза с митингующими. Это полностью противоречит показателям свидетелей и потерпевших, которые утверждали, что Чийгоз провоцировал митингующих на применение насилия», – отмечает Полозов.

Адвокат добавил, что на данный момент у обвинения остается около 15 свидетелей и двое потерпевших, которых необходимо допросить. После этого право представлять доказательства перейдет к стороне защиты.

По информации Полозова, следующее судебное заседание назначили на 31 января.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.