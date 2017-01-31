Власти Донецкой области готовят эвакуацию жителей Авдеевки

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет о возможной эвакуации жителей Авдеевки, которая с воскресенья, 29 января, находится под постоянными обстрелами из артиллерии и других видов оружия.

«По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8000 человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тысяч человек. В детских учреждениях области готовы в любой момент принять более тысячи детей», – сообщил Жебривский утром 31 января.

«На подъезде к городу около 10 тонн продуктов питания. Военные предоставили дополнительные полевые кухни», – добавил руководитель области.

До начала боевых действий в Авдеевке жило около 35 000 человек. Сейчас в Авдеевке осталось, по данным властей, около 16 000 человек, среди которых две тысячи – дети.

Ранее в понедельник в Авдеевке, что в последние дни находится под сильными обстрелами совместных российско-сепаратистских сил, сообщили об обесточивании Авдеевского коксохимического завода, из-за чего теперь город оказался без электричества, тепла и воды.

Из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке, граничащей с гуманитарной катастрофой, президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию.

Сложная гуманитарная ситуация и в оккупированной Ясиноватой, напротив Авдеевки по ту сторону линии фронта. Из-за боевых действий на оккупированных территориях тоже погибают или получают ранения мирные жители.

Ожесточенные бои неподалеку Авдеевки, которая находится у линии контакта, вспыхнули рано утром в воскресенье. Стороны обвинили друг друга в причинении этих боев. После этого группировка «ДНР», признанная в Украине террористической, начала обстреливать и сам город. С тех пор обстрелы города практически не прекращаются уже второй день.