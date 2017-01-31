В подконтрольном Кремлю территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Крыму сообщают, что в аннексированном Крыму самые дорогие цены на минимальный набор продуктов питания в Южном федеральном округе соседней России. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала глава Крымстата Ольга Балдина.

По подсчетам Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей; в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль; в Краснодарском крае соседней России – 3901 рубль. В среднем по Российской федерации – 3701 рубль.

Одной из причин таких высоких цен в Севастополе Балдина считает узкое представление сельского хозяйства.

«Если Крым еще имеет собственное производство для обеспечения собственных нужд, то в Севастополе отрасли сельского хозяйства узко представлены», – считает она.

Глава Крымстата добавила, что на сегодняшний день Крым может себя обеспечить на 100% только крупами, а мясо, овощи и прочее нужно завозить из регионов.

28 июля президент России Владимир Путин присоединил к Южному федеральному округу аннексированный Крым, лишив его статуса Крымского федерального округа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».