На заседании ОБСЕ намерены обсудить задержание Курбединова – Беца

В четверг, 2 февраля, на очередном заседании постоянного совета ОБСЕ намерены обсудить задержание в Крыму адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«На этой неделе вопрос о задержании Эмиля Курбединова будет поднят в рамках заседаний всех международных организаций: ООН, ОБСЕ. В четверг пройдет очередное заседание постоянного совета ОБСЕ, в который входят 57 стран участниц, и этот вопрос будет однозначно на повестке дня», – сказала Беца, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Также она отметила, что МИД Украины направил ноту протеста с требованием объяснить, за что и на каких основаниях был задержан Эмиль Курбединов.

«Все ноты протеста направляются по каждому случаю задержаний. Они не могут быть в публичном доступе, потому что это дипломатическая переписка. Но реакции нет, Россия игнорирует все наши обращения. В любом случае, это (ноты – КР) важно, потому что мы собираем все документы как доказательную базу для будущих исков в международные суды», – подвела итог пресс-секретарь МИД.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.