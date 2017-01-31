Лутковская направила письмо российскому омбудсмену относительно задержания Курбединова

После появления информации о задержании адвоката Эмиля Курбединова Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская направила письмо к российской коллеге омбудсмену Татьяне Москальковой. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко.

«В письме Лутковская высказала свою обеспокоенность задержанием адвокатов. Она отметила, что недопустимым является ассоциирование адвоката с его клиентом. Это в дальнейшем может привести к снижению уровня эффективности, снижения уровня защиты прав в делах «26 февраля», «Хизб ут-Тахрир», дела Ильми Умерова, Николая Семены», – сказал Крикливенко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его словам, офис украинского омбудсмена ожидает реакции Москальковой, однако пока она отсутствует.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.