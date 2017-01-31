Аксенов на суде не смог сообщить о роли Чийгоза в организации беспорядков – Полозов

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на суде по делу Ахтема Чийгоза в качестве свидетеля, не смог ничего сообщить о роли Чийгоза в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал адвокат Николай Полозов.

«Что касается непосредственно действий Чийгоза, то никакой связи между проникновением в здание части митингующих и действиями Чийгоза, распылением газа и действиями Чийгоза, применением насилия и действиями Чийгоза он (Аксенов – КР) сообщить не смог», – сказал адвокат.

По его словам, Аксенов упоминает некое лицо по имени Сергей, который являлся эмиссаром киевских националистов и заявил Аксенову о том, что на митинге присутствует несколько десятков националистов, а сам глава Крыма подтверждает, что видел несколько десятков красно-черных флагов.

Во вторник, 31 января, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выступил на заседании суда по «делу Чийгоза» в качестве свидетеля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.