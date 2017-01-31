Аксенов признал в суде, что «Русское единство» в 2014 году готовилось к силовому противостоянию – Полозов

Адвокат Николай Полозов заявил, что во время митинга возле Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года партия «Русское единство» и лично нынешний российский глава Крыма Сергей Аксенов готовились к силовому противостоянию. Об этом 31 января сообщает корреспондент Радио Свобода.

Как утверждает адвокат, «в первой половине заседания (по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза – КР) Сергей Аксенов признался в том, что он являлся организатором «народного ополчения». Он признался, что это незарегистрированная военизированная организация».

«Аксенов заявил о том, что уже за три дня (с 23 февраля, когда было создано ополчение, до 26 февраля) была осуществлена закупка нескольких сотен бронежилетов, касок и щитов. Многие участники «народного ополчения» имели гражданское оружие. Это свидетельствует о том, что как минимум к какому-нибудь силовому повороту событий партия «Русское единство» и лично Аксенов готовились», – заявил Полозов.

Он также добавил, что Аксенов делал отсылку к событиям, которые произошли в Киеве во время Революции достоинства.

«Аксенов говорил о том, что во время событий в Киеве погибли несколько крымских милиционеров и это, по его мнению, является оправданием тем действиям, которые он совершал здесь», – добавил адвокат.

Утром 31 января на заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в качестве свидетеля приехал назначенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.