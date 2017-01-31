Чубаров призвал Запад ввести эмбарго на покупку энергоносителей из России

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа призвал 31 января усилить санкции в отношении России, в том числе ввести эмбарго на покупку энергоносителей из этой страны. Об этом он сказал на акции в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова в Киеве.

«Если Россия не слушает заявлений, обращений Европарламента, Совета Европы, ООН, это говорит об одном – мир должен перейти к другому уровню действий против России. Например, заблокировать банковскую систему SWIFT, набраться мужества и ограничить свои потребности, хотя бы на несколько месяцев ввести эмбарго на покупку энергоносителей из России. Путину в ближайшие месяцы должны быть поставлены такие условия, чтобы он пошел на переговоры, чтобы он попросил милости у западных стран и Украины», – сказал народный депутат.

Также Рефат Чубаров призвал провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы обсудить и принять дополнительные решение по поводу агрессии России в Украине.

«Нужно собираться на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, говорить про дополнительные меры для повышения обороноспособности государства, про переформатирование некоторых направлений украинской экономики. Чтобы мы мобилизовали свои силы на противодействие России. Нужно говорить всему миру, что мы воющее государство», – сказал Чубаров на акции в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова в Киеве.

В Киеве 31 января прошла акция в поддержку крымского адвоката Эмиля Курбединова, а также остальных жителей полуострова, против которых направлены репрессии России. Организаторы также провели перфоманс, в котором наглядно показали действия российских властей и силовиков, происходившие после 26 февраля 2014 года в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».