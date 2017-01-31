Уровень свободы в Крыму «хуже и ниже», чем в соседней России – представитель Freedom House

Правозащитная организация Freedom House 31 января опубликовала свой доклад «Свобода в мире», в которой уровень свободы на территории аннексированного Крыма уже второй год подряд признан «хуже и ниже», чем в соседней России. Об этом рассказал координатор проектов Freedom House в Киеве Зорян Кись на акции в поддержку адвоката Эмиля Курбединова.

«Те ужасные нарушения прав человека, которые происходят в Крыму, которые осуществляют российские силы и де-факто власть полуострова не останутся безнаказанными. Справедливость победит», – рассказал Крым.Реалии Зорян Кись.

Freedom House является старейшей неправительственной организацией в Соединенных Штатах Америки. Они видят свою миссию в распространении и защите демократии и свободы по всему миру. Также убеждены, что свобода возможна только в условиях демократических политических систем, в которых власть подотчетна своему народу, где царит верховенство права, и где гарантированы свобода выражения мнения, собраний и вероисповедания.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».