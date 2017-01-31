В Киеве прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы «Крымского дома»

В Киеве 31 января состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выбору руководителя государственного предприятия «Крымский дом» при Министерстве культуры Украины. Как сообщила Крым.Реалии представитель комиссии от правозащитной организации «Альменда» Валентина Потапова, у кандидатов на должность главы «Крымского дома» было немного времени для подачи документов.

По словам Валентины Потаповой, это может стать основанием для предъявления претензий со стороны кандидатов на этот пост.

«Кандидаты могли подавать свои документы с 20 по 23 число. Обратите внимание, 21 и 22 января – выходные дни, а документы должны быть зарегистрированы через канцелярию. Меня все эти вопросы тревожили, потому что если будет допущено нарушение процедуры, то любой из обиженных кандидатов может подать в суд. И тогда я, как член комиссии, должна буду говорить, почему не прочитала закон, не обратила внимание конкурсной комиссии на явные нестыковки», – пояснила позицию Валентина Потапова.

На данный момент, для выяснения ситуации, общественница запросила документы от канцелярии министерства культуры, о получении и заверении документов кандидатов на пост главы «Крымского дома».

На первое заседание конкурсной комиссии активистов и представителей средств массовой информации не допустили, но надлежащая аудио и видео фиксация велась, что соответствует законодательству, указала Валентина Потапова.

27 февраля 2016 года в Киеве открылось государственное предприятие «Крымский дом», объединившее под своей крышей ряд общественных организаций, занимающихся вопросами Крыма. В конце декабря на сайте Министерства культуры Украины появилось объявление о проведении конкурсного набора на должность директора «Крымского дома». В украинском Минкульте заявляют, что главной особенностью набора является его открытость – общественные деятели и представители прессы могут присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии во время всего набора.