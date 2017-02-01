Аксенов считает «необходимостью» повысить тарифы ЖКХ в Крыму

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает, «необходимостью» повышения тарифов ЖКХдо «экономически обоснованного уровня». Об этом Аксенов сообщил 31 января во время рабочей встречи с председателем Госкомитета по ценам и тарифам Крымаподконтрольного Кремлю правительства полуострова Ниной Зотович.

«Несмотря на то, что крымские тарифы на сегодняшний момент в среднем ниже общероссийских, есть четкое понимание необходимости их повышения до экономически обоснованного уровня. Однако делать это следует постепенно и одновременно с ростом доходов населения, чтобы не было никаких перегибов», – говорится в сообщении Аксенова на его странице в Фейсбуке.

Российский глава Крыма добавил, что крымчане зачастую «не понимают, насколько поставляющая организация обозначает ту или иную цифру за оказанные услуги». Для понимания этих процессов, считает он, необходимо проводить мероприятия по разъяснению механизма формирования тарифов, организовывать методические занятия с работниками для повышения грамотности и улучшения точности расчетов.

В аннексированном Крыму растут тарифы на коммунальные услуги. С 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг на 10-15%. В начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло- и газоснабжение. При этом чиновники говорят, что цены на крымский газ – в два раза ниже обоснованных.

По подсчетам Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей; в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль; в Краснодарском крае соседней России – 3901 рубль. В среднем по соседней России – 3701 рубль.