ОБСЕ призывает Россию к ответственности за перемирие на Донбассе

Страны-члены ОБСЕ 31 января призвали Россию нести ответственность за режим прекращения огня на Донбассе.

«Страны-члены призывают Россию к ответственности за соблюдение устойчивого перемирия и выполнения минских договоренностей», – говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ, опубликованном по результатам экстренного заседания, созванного из-за обострения ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Постоянный совет ОБСЕ 31 октября провел экстренное заседание. Перед этим председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугул Апакан призвал к немедленному прекращению боев в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта на востоке Украины.

Не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе.