В Киеве проходит прощание с погибшими защитниками Авдеевки, Радіо Свобода ведет прямую трансляцию

В среду, 1 февраля, в Киеве на Майдане Независимости в 11:00 началось прощание с воинами, которые погибли 29-30 января вблизи Авдеевки от осколочных ранений. Среди них, в частности, бойцы 72-й механизированной бригады капитан Андрей Кызыле, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко и сержант Владимир Крижанский.

Не прекращаются тяжелые бои под Авдеевкой Донецкой области. Около пяти утра в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевской промзоны боевики группировки «ДНР» начали интенсивный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия и минометов.

По последним данным, обстрелы Авдеевки продолжаются.

31 января в Донецкой областной военно-гражданской администрации допускали возможность объявления эвакуации местных жителей из Авдеевки.

В штабе АТО заявляют, что украинская сторона уже несколько раз просила о перемирии, однако обстрелы в Авдеевке продолжаются.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для прекращения эскалации на Донбассе.