Московских студентов отправят на строительство Керченского моста

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) займутся строительством Керченского моста, сообщает пресс-служба Росавтодора.

С инициативой отправки студентов на летние работы выступил руководитель Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, опыт строительства Керченского моста будет полезен для будущих кадров отрасли.

«Уникальные практические навыки, полученные от лучших специалистов отрасли, работающих на строительстве Крымского моста, являются бесценным опытом для будущего кадрового резерва отрасли», – считает глава Росавтодора.

В пресс-службе добавили, что в состав строителей моста попадут целеустремленные студенты, имеющие отличные результаты в учебе и принимающие активное участие в общественной жизни ВУЗа. Практикантов ждет 5-дневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.