Курбединову отказано в удовлетворении апелляционной жалобы – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции о применении наказания для адвоката Эмиля Курбединова – 10 суток ареста. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Николай Полозов.

«Суд совещался достаточно долго, где-то полтора – почти два часа, но ни к какому позитивному результату это не привело, оставили те же 10 суток… Скорее всего, дойдет дело до Европейского суда, поскольку вопиющие нарушения прав адвокатов и давление на защитников в Крыму не должны оставаться без соответствующей оценки независимых структур к которым, к сожалению, российской правосудие не относится», – сказал Полозов.

До этого Николай Полозов сообщал, что в суд на рассмотрение апелляции Эмиля Курбединова не привезли.

Ранее крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил, что в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 1 февраля рассмотрят апелляцию по делу адвоката Эмиля Курбединова.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток.

Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.