Курбединова содержат в одиночной камере для подозреваемых по уголовным делам – Полозов

Крымский адвокат Эмиль Курбединов отбывает срок ареста в одиночной камере изолятора временного содержания. В Крыму не предусмотрены отдельные изоляторы для обвиняемых в административных нарушениях, поэтому арестантов содержат в помещении для подозреваемых в уголовных преступлениях. Об этом Крым.Реалии рассказал 1 февраля адвокат Николай Полозов.

«Не знаю о возможности оказания на него давления, никаких сведений об этом нет. Но, если в других регионах для отбывания административного ареста есть отдельные административные приемники, то здесь содержат просто в отдельной камере в изоляторе следственного содержания, где содержат обвиняемых и подозреваемых в уголовных делах», – констатировал Полозов.

Он отметил, что защитник имеет возможность свободного доступа к Курбединову. Главной претензией к действиям российской власти в Крыму остаются не условия содержания, а осуществление давления на Курбединова.

«Главная претензия – незаконные действия в его адрес, даже если абстрагироваться от условий его содержания, сам факт помещения его под административный арест по этим основаниям свидетельствует не о цели достижения правосудия или наказания за размещение материалов, а это своеобразный ответ на выполнение им профессиональных обязанностей здесь в Крыму», – напомнил Полозов.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.