На полуострове от нехватки воды страдает 400 тысяч человек – власти Крыма

Подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что от нехватки питьевой воды на полуострове страдает около 400 тысяч крымчан. Об этом сообщает 1 февраля российское агентство ТАСС, и отмечает, что общий дефицит в питьевой воде в Крыму составляет примерно 300 млн кубометров в сутки при потребности в 1,2 млрд кубометров.

Отмечается, что в сложной ситуации оказалась восточная часть полуострова, где три водохранилища заполнялись водой из Северо-Крымского канала. В остальных районах Крыма ситуация с водоснабжением опасений не вызывает благодаря наполнению водохранилищ водой из горных рек и источников, а также естественному заполнению с выпадением осадков.

Как сообщается, для решения проблем с водоснабжением в Нижнегорском районе были пробурены 36 скважин, которые объединили в три водозабора. Их общий дебит составляет 195 тыс. кубометров, говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.