В Черном море обстреляли украинский военный транспортный самолет – Полторак

В Черном море 1 февраля обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины, сообщил на своей странице в Фейсбуке министр обороны Украины Степан Полторак

По его словам, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек, из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26.

«В результате обстрела самолете было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщил Степан Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

«По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», – говорится в сообщении министра обороны Украины.

Официальных сообщений со стороны Министерства обороны России по поводу произошедшего на данный момент нет.