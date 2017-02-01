Киев одобрил законопроект о ликвидации крымских ведомств

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о предоставлении ему права ликвидации созданных органами власти Автономной Республики Крым государственных органов.

Данное решение было принято в среду, 1 февраля, на заседании украинского Кабмина, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Как сообщается, данный проект закона «разрешает украинскому правительству в случае нецелесообразности функционирования органов, которые созданы органами власти Крыма, принять решение о прекращении таких органов».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».