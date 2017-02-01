В среду, 1 февраля, в мемориальном музее в Алупке почтили память летчика Амет-Хана Султана. Мероприятие приурочили к 46-й годовщине со дня гибели летчика, сообщает События Крыма, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Алупки.

Оказать почести летчику пришли учителя и учащиеся Алупкинской школы №1, местные ветераны, музейные работники, представители дагестанской общины, участники национального движения крымских татар, а также подконтрольные Кремлю депутаты и чиновники Крыма.

«Мы сегодня вспоминаем человека, который своими поступками и делами смог оставить о себе человеческую память на долгие годы, десятилетия и даже века. Я думаю, что поступки и память об этом человеке должны жить в сердцах каждого крымчанина и постоянно напоминать ему о том, что такие герои, как Амет-Хан, обеспечили для нас то будущее, в котором мы сегодня живем», – выступил с речью депутат Ялтинского горсовета Альберт Куршутов.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как в Дагестане, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (воздушные силы нацистской Германии – КР). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов. Погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его именем назван международный аэропорт в столице Дагестана – Махачкале.