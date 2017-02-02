Аксенов утверждает, что Крыму не грозит дефицит газа из-за похолоданий

В аннексированном Крыму не ожидается дефицит газа из-за похолоданий, а при резком увеличении потребления можно рассчитывать на поставки из Кубани. Об этом заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания с главами муниципалитетов.

«Мы уже договорились, что если растет потребление, объективно надо понимать причины. Если оно обосновано, то надо увеличить запасы, пропускную способность и с учетом материковой трубы, если возросло потребление, этот дефицит компенсировать и ликвидировать, другого варианта нет», – сказал Аксенов.

По его словам, на сегодня никаких проблем с балансом газа нет, кроме «небольшого напряжения в сухую погоду».

27 декабря 2016 года в Крыму заявили о завершении работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань-Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».