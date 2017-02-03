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Константинов: «Порошенко придется сбежать или добровольно уйти»

Владимир Константинов

Владимир Константинов

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Подконтрольный Кремлю глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает, что президенту Украины Петру Порошенко «придется сбежать или добровольно уйти». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.

По мнению Константинова, Порошенко ждет «политическая смерть» из-за невыполнения Украиной Минских соглашений и изменением структуры власти в США.

«Все его заявления – это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. Да они мало кого интересуют уже и на Украине, и в Российской Федерации. На них никто не обращает внимания. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши – от этого ничего не изменится. Этот человек как политик «умер» для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он «умрет» в этом году», – считает российский глава Госсовета Крыма.

Призывы Порошенко к ужесточению санкций против России «не имеют ничего общего с реальной политикой», уверен Константинов.

«Он знает, что наступает ответственность и время для ответственности наступило неожиданно быстро по их меркам. Изменение структуры власти в Америке создало совершенно новую ситуацию, и для него это серьезнейшая угроза», – добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко 2 февраля призвал мир «быть более активным в давлении на Россию». Об этом Порошенко сообщил в телефонном разговоре с президентом Словакии Андреем Киской, обсуждая ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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