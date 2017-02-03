Миятович: единственный способ помочь журналистам Крыма – заявлять о проблеме

Представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуня Миятович отмечает, что единственным действенным механизмом для защиты журналистов в Крыму в условии российской аннексии полуострова может быть публичное информирование мирового сообщества о ситуации. Об этом Миятович заявила в комментарии Крым.Реалии.

«Единственный механизм доступный для нас сегодня – это внимательно следить за ситуацией и публично заявлять о наличии проблем. На данный момент главная проблема в Крыму – это случай с Николем Семеной. Но есть и другие дела, когда журналистов обвиняют в совершении преступлений, на мой взгляд, все эти обвинения необходимо снять. Проблема в Крыму является застарелой – отсутствие плюрализма в СМИ, отсутствие различных взглядов и голосов», – сказала представитель ОБСЕ.

Вместе с тем Миятович отметила, что основным приоритетом деятельности международных организаций и Украины должно оставаться обеспечение безопасности журналистов.

«Для меня как представителя международной организации является проблемой то, что я не могу попасть на территорию. Я максимально пытаюсь сохранять контакт с крымскими журналистами. Я встречалась с ними в Симферополе в марте 2014 года и встречаюсь с ними после в Киеве, в Одессе для того, чтобы услышать об их проблемах и пытаюсь помочь», – рассказала она.

Начиная с 2014 года российские и подконтрольные им власти в Крыму оказывают давление на независимых журналистов, препятствуют работе независимых СМИ, инициируют уголовные дела против журналистов.

Украинские и международные правозащитные организации неоднократно просили предоставить доступ на полуостров международным наблюдателям.

20 января журналисту Николаю Семене было предъявлено обвинение по статье 280.1 УК России, за публикацию статьи, написанной журналистом в сентябре 2015 года, где якобы содержатся «призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность Российской Федерации».

В отношении Николая Семены было возбуждено уголовное дело в апреле 2016 года, когда российские агенты службы безопасности провели обыск в его квартире и в домах шести других крымских журналистов. В настоящее время Семена находится под домашним арестом в Симферополе, ему грозит потенциальный тюремный срок до пяти лет.

Правозащитники, которые отрицают, что Семена совершил какое-либо преступление, потребовали, чтобы обвинения и его домашний арест были сняты, чтобы позволить журналисту получить срочно необходимую медицинскую помощь в Киеве.

Дата суда до сих пор не установлена.

На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России опубликован список террористов и экстремистов, в который внесены как минимум 20 жителей аннексированного Крыма. В их числе также оказался крымский журналист Николай Семена, которого российские спецслужбы обвиняют в «сепаратизме» и покинувшая аннексированный Крым журналист Анна Андриевская.

Правозащитники считают, что исключить крымчан из «списка террористов» можно лишь путем международного давления на Россию.