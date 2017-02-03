Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» продлили арест – родственники

Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку на два месяца, до 8 апреля, продлили срок содержания по стражей. Об этом 3 февраля в комментарии Крым.Реалии сообщила жена задержанного Анна Богачева.

По ее словам, сторона защиты просила изменить меру пресечения на более мягкую.

«Во время каждого заседания адвокаты просят изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Потому что содержание в СИЗО – это самый жесткий вариант. Нету никаких доказательств того, что Вадим может скрыться от следствия или уничтожить улики. Но каждый раз суд удовлетворяет ходатайство стороны обвинения», – добавила Богачева.

Она также отметила, что 3 февраля проходят еще несколько судов с фигурантами крымского «дела Хизб ут-Тахрир».

«Сегодня рассматривают апелляционные жалобы на продление ареста «бахчисарайской четверке»: Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Энверу Мамутову. Также проходят суды по продлению ареста остальным членам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»: Энверу Бекирову, Муслиму Алиеву и Эмир-Усеину Куку», – добавила Богачева.

В середине января Вадима Сирука обвинили в захвате власти в России.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».