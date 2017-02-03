Состояние здоровья активиста Балуха ухудшается – правозащитник

Состояние здоровья задержанного в аннексированном Крыму активиста Владимира Балуха, в целом, ухудшается, обостряются хронические болезни. Об этом Крым.Реалии сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

«Он (Балух – КР) пытался общаться с женой и не сообщал пока о каких-то новых проблемах со здоровьем. Но у него обострились хронические болезни, болезнь почек. В целом состояние здоровья ухудшается. Есть проблема с продуктами питания. Владимир подтвердил адвокату, как и говорят задержанные в рамках «дела Хизб ут-Тахрир», что питание в СИЗО ужасное. В связи с этим развиваются другие болезни: язвенные и болезни желудка», – сказала Скрипник.

Также она сообщила, что после приступа мочекаменной болезни, который у Балуха произошел 17 января, задержанного пытался посетить его адвокат. Однако правозащитнику «отказали по формальной причине, что якобы нет свободных помещений для такой встречи».

«Потом адвокат смог его увидеть только на очередном заседании суда, это было в январе. Тогда он увидел на лице следы физического насилия. Мы не знаем и адвокат не знает наверняка – кто именно оставил эти следы на лице», – рассказала правозащитник.

Ранее стало известно, что активисту Владимиру Балуху продлили срок содержания под стражей до 4 марта.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.