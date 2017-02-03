Российская служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не будет обязывать крупных российских мобильных операторов работать в Крыму. Такое заявление сделал представитель ведомства Вадим Ампелонский, сообщает 3 февраля телеканал РБК.

«Все как работало, так и будет работать. Операторов «большой тройки» никто насильно в Крым не собирается загонять», – заявил Ампелонский.

Как пояснил Ампелонский, 2 февраля состоялось совещание, на котором принимали участие представители «большой тройки» российских мобильных операторов, было принято решение, что по окончании срока действующих лицензий на оказание услуг связи в стандарте UMTS (3G – КР) Роскомнадзор внесет изменения в приложение к ним и обновит «список регионов с учетом их укрупнения и новых регионов в составе России». Однако аннексированные Крым и Севастополь в этом списке не будут упоминаться.

Последний раз разрешения на выдачу лицензий 3G выдавались в соседней России в 2007 году, сроком на 10 лет. В качестве лицензионной территории в них указана территория всей России, пишет издание.

В начале 2014 года Россия аннексировала Крым, и в момент продления лицензий крупных российских мобильных операторов могли обязать оказывать услуги и на территории полуострова.

После аннексии Крыма Россией полуостров покинули все украинские операторы связи. С 7 августа 2014 года сеть «МТС Украина», которая является дочерней компанией МТС, полностью прекратила работу на территории Крыма. Компания начала постепенно отключать свои сети на полуострове после запуска 4 августа российского ООО «К-Телеком».

Позже «МТС Украина» возобновила оказание услуг крымским абонентам на основе одностороннего технического роуминга в сети «К-Телекома». В конце октября в компании «МТС Украина» сообщили о закрытии управления и двух филиалов в Крыму. Компания также продала свое имущество в Крыму за 17,7 млн евро двум частным инвесторам, которые не разглашаются.

Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели ряд санкций, в том числе запрещающих экспорт телекоммуникационных технологий в Крым.