Аксенов призвал силовиков усилить борьбу с незаконной торговлей

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов призвал российских прокуроров Крыма объединить усилия с местными властями для пресечения незаконной предпринимательской деятельности и строительства на полуострове. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

Как сообщил Аксенов в ходе выступления на заседании коллегии российской прокуратуры Крыма, в прошлом году российские власти Крыма не смогли решить проблему незаконной торговли.

«К большому сожалению, в прошлом году эффекта мы не добились. Вас прошу, коллеги, поучаствовать активно в этом процессе. Когда на набережной приморских городов и в центре Симферополя всем чем угодно торгуют, и ни одна контролирующая структура туда не выходит, ситуация неприемлемая. Прошу в этой части объединить усилия с местными органами власти. Не допустить функционирования подобных точек», – сказал Аксенов.

29 февраля подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина сообщила, что по состоянию на 24 января 2017 года администрациями на территории Крыма выявлен 3 161 объект самовольного строительства.

В то же время она отметила необходимость продления срока инвентаризации самостроев до 1 апреля 2017 года.

В декабре прошлого года в Черноморском районе Крыма сообщали о демонтаже «незаконных самостроев».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября 2016 года распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.