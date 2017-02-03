Арест техники крымских адвокатов Семедляева и Курбединова продлили на месяц

Российские силовые структуры в Крыму продлили содержание под арестом техники адвокатов Эдема Семедляева и Эмиля Курбединова.

«Вчера узнали, что на 30 дней продлили содержание нашей техники. Пока мы все пишем вручную, пользуемся чужой техникой. Пока работаем так», – сообщил Крым.Реалии 3 февраля Эдем Семедляев.

26 января российские силовики провели обыск в офисе адвокатов и в квартире Эмиля Курбединова. В ходе обысков была изъята вся техника.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост о митинге «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.