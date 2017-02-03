Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеину Куку продлили арест до 8 апреля 2017 года. Об этом 3 февраля Крым.Реалии рассказала жена арестованного Мерьем Куку.

«Итог у нас такой же, как и в предыдущие шесть раз – Эмир-Усеина Куку оставили под арестом, сейчас до 8 апреля. Никакие доводы адвокатов следствие не приняло во внимание», – заявила Мерьем Куку.

Он добавила, что надежд на освобождение фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» никто не питает.

«Мы идем в суд, чтобы посмотреть на них (задержанных – КР). Детей в зал заседания не пускают. Сегодня они мельком увидели отца, когда его заводили в суд», – отметила супруга Эмир-Усеина Куку.

Она добавила заявила, что в отношении Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука решение уже вынесли. А еще двое задержанных Энвер Бекиров и Муслим Алиев ожидают решения суда. Мерьем Куку предполагает, что «им тоже продлят арест до 8 апреля».

Днем 3 февраля фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку на два месяца, до 8 апреля, продлили срок содержания по стражей. По словам жены Сирука Анны Богачевой, «во время каждого заседания адвокаты просят изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Но каждый раз суд удовлетворяет ходатайство стороны обвинения».

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».