В Крыму бюджетников предупредили о сокращении стимулирующих выплат

Крымских работников бюджетной сферы, занятых в системе образования, предупредили о грядущих изменениях в системе выплат в 2017 году, сообщает 3 февраля корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказал один из бюджетников, накануне начисления зарплат в бухгалтерии учреждения сообщили, что стимулирующие выплаты в виде доплат, надбавок и премий в текущем году будут сокращены или вовсе отменены.

Причин такого решения ни в руководстве, ни в бухгалтерии не поясняют. Сами сотрудники полагают, что изменения «вызваны сложной экономической ситуацией».

В конце 2016 года в столице соседней России, Москве, педагоги провели акцию «За справедливую оплату труда учителя!». Участники акции пожаловались на продолжающееся сокращение финансирования образовательной сферы и несоизмеримый инфляции рост зарплат.

По словам участников профсоюза «Учитель», в некоторых регионах соседней России ставка педагога не превышает 5 тысяч рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».