В Крыму продлили арест четырем фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»

В подконтрольном Кремлю суде Крыма всем четырем фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» продлили арест до 8 апреля 2017 года. Об этом 3 февраля сообщил корреспондент Радио Свобода.

Ранее в пятницу суд оставил под арестом Вадима Сирука и правозащитника Эмир-Усеина Куку.

Родные арестованных накануне судебного заседания утверждали, что не испытывают иллюзий относительно решения суда в отношении двух других фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».