Верховный суд Крыма в пятницу оставил под арестом восьмерых крымских татар

В Верховном суде Крыма в пятницу 3 февраля прошло несколько судебных заседаний: «бахчисарайская четверка» обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир» подала апелляционную жалобу на продление ареста. В этот же день четверым фигурантам дела, арестованным в Ялте и Алуште, следствие потребовало продлить арест.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, обвиняемые в участии в запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир» жители Бахчисарая Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Руслан Абильтаров и Зеври Абсеитов попытались оспорить продление их ареста. Меметов и Мамутов участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО, а остальные фигуранты находятся сейчас в психиатрической клинике, куда их поместили для прохождения психиатрической экспертизы. Как выяснилось во время процесса, их даже не известили о рассмотрении апелляции. Судья оставил продление ареста всем четверым в силе.

Продление ареста обвиняемым из Ялты и Алушты проходило четырьмя разными заседаниями. Процессы шли в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма, поскольку в заключении Муслим Алиев, Эмир-Усейн Куку, Энвер Бекиров и Вадим Сирук находятся уже больше года.

«С первого дня задержания, содержание меня и моих братьев в СИЗО незаконно, – заявил Вадим Сирук во время заседания. – Обвинение, если убрать всю шелуху из обвинительного акта, против нас только за то, что мы имеем свой взгляд и свой образ жизни. Обвинение говорит о нескольких эпизодах: призыв к исламу и подготовка к захвату власти. Это абсурд, зачем мне второе, если я беспрепятственно могу исполнять первое. Следствие до сих пор не доказало, что мы пытались совершать какие-то насильственные действия. Следователь указывал, что мне не хватает образования для дискуссии с ним. Мне вполне хватает образования, чтобы понять, что ваши действия, – это преступление против народа».

Крымчанин Муслим Алиев, которого следствие подозревает в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Ялте и Алуште, также заявил о своей невиновности.

«Мой арест не сделает следственные действия ни эффективнее, ни неэффективнее. Обвинение не доказано, имеющиеся доказательства никто не рассматривал. Есть презумпция невиновности, но у нас человек уже наказан до доказательства вины. Я уже год отбываю наказание за преступление, которое не совершал, и которое даже не доказано еще было. Я никакого отношения к террористической деятельности не имею. До прихода России не имел, после прихода не имею. Никакую ячейку террористическую не создавал, никого не вербовал, не подстрекал. Никаких идей, отличающихся от традиционных исламских понятий, не распространял», – сказал Муслим Алиев.

Адвокат Сергей Легостов, представлявший интересы Муслима Алиева, заявил, что защита будет подавать жалобу на решение суда, и отметил, что его подзащитный прямо назвал преследование политически и религиозно мотивированным.

«Постановление суда, на обжалование которого у нас есть трое суток, защита полагает, основано на предположениях и догадках. Это там, где речь идет о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, угрожать иным участникам судопроизводства, продолжить преступную деятельность и уничтожить вещественные доказательства. Эти основные доводы, которые послужили причиной продления срока нахождения под стражей, не нашли своего подтверждения. Ни во время заседания, ни в материалах», – пояснил свою позицию Легостов.

Тем не менее, выступления обвиняемых не удовлетворили суд, арест всем четверым продлен до 8 апреля.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».