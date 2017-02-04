Украина сообщила ИМО о недействительности выданных в Крыму документов моряков

Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (ИМО) о недействительности документов, выдаваемых морякам на территории аннексированного Крыма и Севастополя. Об этом сообщает 3 февраля Посольство Украины в Великобритании.

«Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 года «Капитанами морских портов» на временно оккупированной территории АРК и Севастополя являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными», – говорится в информационном документе, внесенном украинской стороной на рассмотрение подкомитета.

Также украинская делегация отдельно привлекла внимание членов ИМО по поводу процедуры оформления и выдачи квалификационных документов моряков и удостоверений личности моряка легитимными органами украинской стороны (морские порты Измаил, Мариуполь, Николаев, Одесса, Херсон, Черноморск), которые остаются в силе.

По результатам рассмотрения подкомитет ИМО принял к сведению изложенную украинской стороной информацию о непризнании документов моряков, выдаваемых на временно оккупированной территории АРК, говорится в сообщении.

Из-за аннексии Крыма Россией в начале 2014 года, Украина закрыла морские порты полуострова. В частности, с 16 июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех крымских портов, был введен формальный запрет для иностранных судов входить в морские торговые порты Ялты, Керчи, Севастополя, Феодосии и Евпатории. Кроме того, Украина сообщила ИМО о закрытии крымских портов для международного судоходства.

В декабре 2014 года европейским компаниям запретили оказывать туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям – заходить в порты полуострова в связи с аннексией Крыма Россией в марте 2014 года.

В мае 2015 года Кабинет министров Украины исключил морские порты, находящиеся на территории аннексированного Крыма, из перечня открытых для иностранных судов.